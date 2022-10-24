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20:53, 24 октября 2022Наука и техника

Рассекречен дешевый iPad

Инсайдер: Apple планировала выпустить iPad за 500 долларов, но отказалась от идеи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Apple планировала выпустить недорогой планшет, но в итоге отказалсь от этой идеи. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам инсайдера Марка Гурмана, американская компания планировала увеличить количество пользователей планшетов iPad с помощью выпуска дешевой модели. По задумке топ-менеджеров Apple, рассекреченное устройство должно было получить пластиковую, а не алюминиевую заднюю панель. Также планшет собирались комплектовать недорогой пластиковой клавиатурой.

Гурман отметил, что стоимость комплекта из планшета и клавиатуры составила бы менее 500 долларов. Журналист подчеркнул, что это выгоднее, чем приобретать iPad и съемную клавиатуру отдельно. Однако в итоге Apple отказалась от планов выпуска бюджетного устройства.

Марк Гурман не смог объяснить, почему в Apple заморозили проект пластикового планшета. По словам специалиста, подобное устройство могло бы составить конкуренцию недорогим ноутбукам Google Chromebook, которые являются крайне популярными на американском рынке.

Apple представила новый планшет своей базовой серии в середине октября. Модель iPad 10 получила 10,9-дюймовый дисплей, процессор A14 Bionic, поддержку Wi-Fi 6 и 5G, 12-мегапиксельную камеру. Планшет оценили в 449 долларов.

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Андрей Ставицкий
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