В России отчитались о снижении импорта

Замглавы ФРС России Давыдов отчитался о падении импорта на 15-16%

За девять месяцев текущего года импорт в Россию снизился на 15-16 процентов, отчитался замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о примерной стоимости по весу. «Это не те 30 процентов, которые мы видели в апреле — самый низкий месяц был», — указал он. Также Давыдов отметил, что поставки основных товаров, как продовольствия, так и товаров первой необходимости, идут довольно стабильно. Экспорт при этом растет.

Ранее стало известно, что объем параллельного импорта в Россию после его легализации растет ежемесячно на 12 процентов: он достиг в стоимостном выражении 12,6 миллиарда долларов. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что в страну по параллельному импорту завезли более 1,3 миллиона товаров на 9,3 миллиарда долларов, что помогло поддержать спрос на рынке бытовой химии и техники.

При этом, как писала газета «Коммерсантъ», с параллельным импортом могут возникнуть проблемы. На фоне частичной мобилизации с рынка могут уйти занимающиеся параллельным импортом небольшие организации — в основном в секторе работают именно они. Такие предприятия очень сильно зависят от внешних обстоятельств.