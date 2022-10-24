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12:23, 24 октября 2022Культура

Названы сроки начала съемок «Джокера 2»

Оператор Лоуренс Шер заявил, что съемки второй части «Джокера» начнутся в ноябре

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Оператор «Джокера 2» Лоуренс Шер назвал сроки начала съемок фильма. Его слова передает Collider.

По словам оператора, съемочная группа приступит к работе в ноябре 2022 года. Лоуренс уточнил, что съемки будут проходить в павильонах Лос-Анджелеса.

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет на экраны 4 октября 2024 года. Сюжет картины не раскрывается. Известно, что действие сиквела развернется в психиатрической больнице города Аркхэм. К главной роли во второй части картины вернется актер Хоакин Феникс, злодейку Харли Квинн сыграет певица Леди Гага.

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Режиссером фильма стал Тодд Филлипс, известный по картинам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе» и «Борат». Проект собрал более одного миллиарда долларов по всему миру, а также получил 11 номинаций на премию «Оскар».

Ранее актриса Марго Робби отреагировала на кандидатуру Леди Гаги на роль Харли Квинн.

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Дениза Мацаева
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