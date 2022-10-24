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00:32, 24 октября 2022Мир

Южная Корея и КНДР обменялись предупредительными выстрелами

Reuters: Южная Корея и КНДР обменялись предупредительными выстрелами на фоне напряженности

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как северокорейское судно пересекло морскую линию разграничения, пишет Reuters.

Как сообщили южнокорейские военные, в понедельник, 21 октября, судно под флагом КНДР пересекло морскую границу между двумя государствами. В ответ на эти действия Северная Корея произвела десять артиллерийских выстрелов у своего западного побережья. Огонь велся из из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Как уточнило издание, северокорейское торговое судно нарушило Северную ограничительную линию (NLL), которая де-факто является морской границей между двумя Кореями.

6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Власти страны назвали это ответом на учения США и Южной Кореи.

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Марина Совина
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