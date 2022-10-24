Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:11, 24 октября 2022Забота о себе

Врач предупредила о привыкании к имеющемуся в каждом доме лекарству

Эндокринолог Зяблова предупредила, что передозировка корвалола опасна для здоровья почек

Фото: Wikimedia

Привыкание к имеющемуся в каждом доме лекарству — корвалолу — может повлечь передозировку при его использовании, предупредила эндокринолог Елена Зяблова. В беседе с изданием Ura.ru врач пояснила, что неконтролируемое использование препарата опасно для здоровья почек.

По словам Зябловой, зависимость от корвалола возникает из-за содержащегося в нем фенобарбитала, который накапливается в организме при регулярном использовании препарата. По мере привыкания, для того чтобы ощутить действие лекарства, приходится постоянно наращивать дозу.

При неконтролируемом приеме корвалола температура тела понижается, притормаживается скорость обмена веществ, падает давление, предупредила Зяблова. В итоге из-за отравления может развиться снижение почечной фильтрации.

Материалы по теме:
«В этой области мировая медицина зашла в тупик» Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
20 ноября 2020
С хирургической точностью. Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
С хирургической точностью.Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
13 февраля 2022

Зяблова рассказала, что корвалол нельзя принимать водителям, так как фенобарбитал снижает концентрацию, затормаживает реакцию и ухудшает координацию движений.

«Я настоятельно не рекомендую садиться за руль после приема корвалола. Это может способствовать тому, что в случае аварийной ситуации, например, не будет быстрой реакции. За рулем важно сохранять концентрацию», — резюмировала эндокринолог.

Ранее врач Виолетта Бурдакова рассказала, как правильно принимать йод в профилактических целях. Она пояснила, что недостаток йода в организме можно восполнять с помощью йодированной соли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В США опровергли информацию о создании «грязной бомбы» на Украине
Модель OnlyFans зарезала возлюбленного за желание расстаться
Россиянину запросили 15 лет за убийство бизнесмена в лифте
Найден способ сузить круг поиска внеземной жизни
Хорватия отказалась от участия в «Крымской платформе»
В Европе нашли угрозу в уборке опавших листьев
Участница шоу на Первом канале рассказала о полученной травме
Оливейра потребовал реванша с Махачевым
Израиль рассказал о тесных консультациях с США из-за России
Россиянина осудили на 2,5 года за листовки с ложной информацией о ВС РФ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.