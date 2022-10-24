Сотрудники СКР и МВД задержали россиянина за убийство таксиста в Подмосковье

Под Краснодаром 19-летнего россиянина задержали за убийство таксиста под Сергиевом Посадом

В Краснодарском крае следователи и сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве таксиста бизнес-класса в Сергиевом Посаде. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В ближайшее время фигуранта доставят в подразделение ведомства, где сотрудники СКР начнут его допрос.

Ранее стало известно, что 17 октября 31-летний таксист Петр Маренков уехал из дома на работу, а вечером перестал отвечать на звонки, его телефон оказался выключенными. После этого супруга мужчины обратилась в полицию. По факту случившегося было возбуждено дело об убийстве. Спустя четыре дня тело пропавшего россиянина с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили вблизи парка «Кочевник» под Сергиевом Посадом в Подмосковье.

Позже выяснилось, что таксиста вызвал 19-летний юноша. Он успел продать служебный «Майбах» убитого таксиста скупщику, получив предоплату в 500 тысяч рублей, после чего скрылся. В настоящее время молодой человек по имени Сергей Шелест является главным подозреваемым в убийстве, в его квартире прошел обыск.

У погибшего Петра Маренкова остались жена и пятимесячная дочка. Близкие и коллеги мужчины объявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за информацию о местонахождении убийцы.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела.