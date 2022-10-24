Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 24 октября 2022Силовые структуры

Следователи заподозрили 19-летнего россиянина в убийстве таксиста в Подмосковье

СКР заподозрил 19-летнего юношу в убийстве водителя такси бизнес-класса в Сергиевом Посаде

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Следователи установили подозреваемого в убийстве водителя такси бизнес-класса в Сергиевом Посаде — им оказался 19-летний молодой человек, который после совершения преступления спешно покинул Подмосковье. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

Сейчас фигурант находится в розыске.

Ранее стало известно, что 17 октября 31-летний таксист Петр Маренков уехал из дома на работу, а вечером перестал отвечать на звонки, его телефон оказался выключенными. После этого супруга мужчины обратилась в полицию. По факту случившегося было возбуждено дело об убийстве. Спустя четыре дня тело пропавшего россиянина с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили вблизи парка «Кочевник» под Сергиевом Посадом.

Позже выяснилось, что таксиста вызвал 19-летний юноша. Он успел продать служебный «Майбах» убитого таксиста скупщику, получив предоплату в 500 тысяч рублей, после чего скрылся. Сейчас молодой человек по имени Сергей Шелест является главным подозреваемым в убийстве, в его квартире прошел обыск.

У погибшего Петра Маренкова остались жена и пятимесячная дочка. Близкие и коллеги мужчины объявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за информацию о местонахождении убийцы.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Названы версии крушения Су-30 в Иркутске
Стало известно о потере сознания пилотов упавшего на жилой дом в Иркутске Су-30
Доктор Мясников назвал провоцирующие диабет препараты
Стали известны подробности в деле об убийстве водителя элитного такси
Еще одна крупная российская авиакомпания возобновит рейсы в Турцию
Россию предупредили о росте цен на электроэнергию
Министр обороны Украины обсудил с Британией и Францией звонки Шойгу
В Киеве назвали сроки включения отопления
Сотрудники СКР и МВД задержали россиянина за убийство таксиста в Подмосковье
Нурмагомедов прокомментировал драку своего брата и Чимаева на турнире UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.