«Скоринг Бюро»: российские банки в сентябре увеличили выдачу ипотеки на 21 процент

В сентябре 2022 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 21 процент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Скоринг Бюро» (бывший «Эквифакс», принадлежавший американской группе Equifax).

По данным аналитиков, в России стали выдавать больше ипотеки. Выдача увеличилась до 414,9 миллиарда рублей. В девятом месяце россияне заключили 106,4 тысячи договоров — на 18 процентов больше, чем в августе. В указанный период также на 2,4 процента увеличился средний размер кредита — до 3,9 миллиона рублей.

«Ипотечное кредитование по итогам сентября приблизилось к рекордным показателям начала текущего года, восстановившись за счет снижающихся номинальных процентных ставок. Рынок рос практически исключительно за счет данного фактора», — объяснили в «Скоринг Бюро».

Ранее в ЦБ выяснили, что в сентябре 2022 года темпы роста ипотеки в России ускорились до 2,4 процента с 2 процентов в августе. При этом выдачи ипотеки выросли на 13 процентов, или 518 миллиардов рублей. Вторичный рынок обогнал первичный по этим значениям — плюс 15 процентов.