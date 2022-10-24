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10:56, 24 октября 2022Среда обитания

В России стали выдавать больше ипотеки

«Скоринг Бюро»: российские банки в сентябре увеличили выдачу ипотеки на 21 процент

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В сентябре 2022 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 21 процент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Скоринг Бюро» (бывший «Эквифакс», принадлежавший американской группе Equifax).

По данным аналитиков, в России стали выдавать больше ипотеки. Выдача увеличилась до 414,9 миллиарда рублей. В девятом месяце россияне заключили 106,4 тысячи договоров — на 18 процентов больше, чем в августе. В указанный период также на 2,4 процента увеличился средний размер кредита — до 3,9 миллиона рублей.

«Ипотечное кредитование по итогам сентября приблизилось к рекордным показателям начала текущего года, восстановившись за счет снижающихся номинальных процентных ставок. Рынок рос практически исключительно за счет данного фактора», — объяснили в «Скоринг Бюро».

Ранее в ЦБ выяснили, что в сентябре 2022 года темпы роста ипотеки в России ускорились до 2,4 процента с 2 процентов в августе. При этом выдачи ипотеки выросли на 13 процентов, или 518 миллиардов рублей. Вторичный рынок обогнал первичный по этим значениям — плюс 15 процентов.

Нина Ташевская
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