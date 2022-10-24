Назван победитель конкурса на лучшую нелепую стрижку из 1990-х годов

Today: победителем конкурса на лучшую стрижку маллет стал Скотт Сальвадор из США

Победителем конкурса на лучшую нелепую стрижку маллет, которая была особенно популярна в 1990-х годах, стал Скотт Сальвадор из Нью-Йорка, США. Лидера состязания объявили ведущие телеканала Today.

Трое финалистов вышли в прямой эфир телепрограммы вместе с основателем, предпринимателем Кевином Беголой. После объявления победителя телеведущие рассказали, что голосование проводилось в социальной сети Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В качестве приза Сальвадор, набравший в опросе 3740 голосов, получит 2500 долларов (около 153 тысяч рублей).

Известно, что второе место в соревновании занял Далтон Клегхорн из штата Огайо, получивший 3208 оценок, а замкнул тройку лидеров Брэндон Эрнандес из штата Техас — всего за него проголосовали 2855 человек.

В сентябре руководство средней католической школы Джона Пола в Калгурли, Австралия, отстранило мальчика на месяц от уроков из-за стрижки маллет. Согласно информации, данная прическа нарушает требования учебного заведения к внешнему виду ученика. «Мой сын стал жертвой, и с ним обращаются так, как будто он плохой человек», — заявила мать школьника в интервью с журналистами издания Kalgoorlie Miner.