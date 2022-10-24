Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 24 октября 2022Ценности

Модель OnlyFans зарезала возлюбленного за желание расстаться

Модель OnlyFans Эбигейл Уайт зарезала возлюбленного за желание расстаться и села в тюрьму
Abigail White

Abigail White. Фото: страница Abigail White в Facebook

Популярная на платформе OnlyFans модель Эбигейл Уайт, известная как «Фейковая Барби», зарезала возлюбленного за желание разорвать с ней отношения и села в тюрьму. Об этом сообщает The Sun.

В марте 24-летняя девушка вонзила 18-сантиметровый нож в сердце отцу четверых детей, 22-летнему Брэдли Льюису в Бристоле, Великобритания. 21 октября преступницу приговорили к пожизненному тюремному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 18 лет.

Известно, что после расставания Льюис договорился сходить в бар с Уайт и ее приятелем. Последняя злилась на бывшего партнера за то, что тот опаздывал на встречу, поскольку присматривал за ребенком. Выпив бутылку вина и несколько коктейлей, а также употребив наркотики, модель выплеснула напиток ему в лицо, и компания покинула заведение.

Экс-возлюбленные приехали домой вместе, однако через несколько минут после прибытия на место Уайт с криками выбежала в сад. Услышав шум, сосед бросился в дом манекенщицы и обнаружил ее спутника лежащим на полу. Мужчину срочно доставили в больницу, но медикам не удалось его спасти.

На допросе девушка заявила, что Льюис покончил с собой, однако позже признала свою вину. По словам убийцы, она намеревалась только напугать жертву.

В августе полиция забрала из рехаба американскую модель OnlyFans Кортни Кленни, зарезавшую своего возлюбленного Кристиана Обумсели в апреле. Адвокат подсудимой утверждал, что она действовала в целях самообороны после нападения Обумсели, который до этого преследовал ее в течение нескольких недель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В США опровергли информацию о создании «грязной бомбы» на Украине
Женщина примерила выпускное платье 16-летней давности и удивила подписчиков
Весившая 146 килограммов женщина изменила свое мышление и похудела вдвое
В Индийском океане обнаружили неизвестную экосистему на глубине 500 метров
Россиянка ударила ножом соседа за издевательства над котенком и получила срок
Власти Петербурга заявили об усилении мер безопасности
Стало известно о местонахождении внука Пугачевой
Польша назвала условие для совместных с Европой закупок газа
Зеленский посетовал на Израиль
Россиянам предложили необычные доступные направления для отдыха на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.