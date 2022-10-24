Модель OnlyFans зарезала возлюбленного за желание расстаться

Модель OnlyFans Эбигейл Уайт зарезала возлюбленного за желание расстаться и села в тюрьму

Популярная на платформе OnlyFans модель Эбигейл Уайт, известная как «Фейковая Барби», зарезала возлюбленного за желание разорвать с ней отношения и села в тюрьму. Об этом сообщает The Sun.

В марте 24-летняя девушка вонзила 18-сантиметровый нож в сердце отцу четверых детей, 22-летнему Брэдли Льюису в Бристоле, Великобритания. 21 октября преступницу приговорили к пожизненному тюремному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 18 лет.

Известно, что после расставания Льюис договорился сходить в бар с Уайт и ее приятелем. Последняя злилась на бывшего партнера за то, что тот опаздывал на встречу, поскольку присматривал за ребенком. Выпив бутылку вина и несколько коктейлей, а также употребив наркотики, модель выплеснула напиток ему в лицо, и компания покинула заведение.

Экс-возлюбленные приехали домой вместе, однако через несколько минут после прибытия на место Уайт с криками выбежала в сад. Услышав шум, сосед бросился в дом манекенщицы и обнаружил ее спутника лежащим на полу. Мужчину срочно доставили в больницу, но медикам не удалось его спасти.

На допросе девушка заявила, что Льюис покончил с собой, однако позже признала свою вину. По словам убийцы, она намеревалась только напугать жертву.

В августе полиция забрала из рехаба американскую модель OnlyFans Кортни Кленни, зарезавшую своего возлюбленного Кристиана Обумсели в апреле. Адвокат подсудимой утверждал, что она действовала в целях самообороны после нападения Обумсели, который до этого преследовал ее в течение нескольких недель.