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19:15, 24 октября 2022Мир

В США опровергли информацию о создании «грязной бомбы» на Украине

Reuters: на Украине не создают «грязную бомбу»

Фото: Ukrainian Ground Forces / Reuters

На Украине не создают «грязную бомбу». Об этом со ссылкой на военного чиновника США пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет на Украину, чтобы удостовериться в отсутствии «грязной ядерной бомбы» у Киева.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. Тем самым предполагается запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

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Варвара Кошечкина
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