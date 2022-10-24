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14:23, 24 октября 2022Мир

Россия обвинила Норвегию в затягивании боевых действий на Украине

Замглавы МИД Титов обвинил Норвегию в затягивании конфликта на Украине из-за поставок

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Действия Осло лишь продлевают боевые действия на Украине. Такое обвинение выдвинул первый замглавы МИД России Владимир Титов, его слова приводит ТАСС.

«Подчеркнуто, что участие Норвегии в поставках вооружений Киеву только затягивает боевые действия, ведет к новым жертвам и препятствует разрешению конфликта», — заявил представитель ведомства.

По его словам, НАТО нарастило активность на Севере Европы и в Арктике, в том числе альянс увеличил присутствие в Норвегии. Он заметил, что подобные шаги дестабилизируют военно-политическую ситуацию в этом регионе мира.

Ранее норвежское правительство рассказало о военных поставках Украине. Уточняется, что скандинавская страна планировала передать Киеву около 160 ракет Hellfire, а также пусковые установки и системы наведения.

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Виктория Кондратьева
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