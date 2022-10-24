Россия уведомила ООН о военном положении в четырех регионах

Захарова заявила, что Россия уведомила ООН о военном положении в четырех регионах

Россия уведомила Организацию объединенных наций (ООН) о введении военного положения в четырех регионах, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она заявила об этом в разговоре с «Лентой.ру».

«В соответствии со статьей 22 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ и пунктом 3 статьи 4 Международного пакта о гражданских и политических правах Россия направила соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу]», — заявила она.

Также Захарова добавила, что помимо ООН Россия проинформировала ОБСЕ по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека.

«Совет Европы не уведомляли, поскольку Россия перестала быть членом этой организации после 15 марта этого года», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Президент России Владимир Путин с 20 октября ввел военное положение в четырех регионах страны — на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

