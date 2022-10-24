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12:49, 24 октября 2022Россия

Минобороны отчиталось об отражении атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об отражении атаки украинских войск на купянском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отбили атаку украинских войск на купянском направлении. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили журналистам в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки силами до трех мотопехотных рот в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое, которые находятся в Харьковской области.

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Никита Абрамов
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