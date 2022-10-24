Минобороны отчиталось об отражении атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об отражении атаки украинских войск на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отбили атаку украинских войск на купянском направлении. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили журналистам в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки силами до трех мотопехотных рот в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое, которые находятся в Харьковской области.