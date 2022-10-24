Звезда YouTube бросил вызов Тайсону Фьюри

Американский видеоблогер Джейк Пол бросил вызов британскому боксеру Тайсону Фьюри

Американский видеоблогер Джейк Пол бросил вызов британскому боксеру Тайсону Фьюри. Он опубликовал пост в Twitter.

Пол поделился видео с тренировки. «Через шесть дней я буду драться с Андерсоном Сильвой, а после этого толстый Джейк поднимается в тяжелый вес для того, чтобы подраться с моим братом от другой матери Тайсоном Фьюри», — подписал звезда YouTube ролик.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба ранее выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Фьюри — действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. На его счету 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.