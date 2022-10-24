Трампа обвинили в нехватке мужества

Пелоси заявила, что Трампу «не хватит мужества» дать показания по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп вряд ли сможет дать показания по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила политика в нехватке мужества, об этом говорится в ее интервью для телеканала MSNBC.

«Я думаю, что у него кишка тонка, чтобы явиться... Я не думаю, что его адвокаты захотят, чтобы он пришел, потому что ему придется давать показания под присягой. Но я не думаю, что он явится. Я не думаю, что ему хватит мужества. Посмотрим», — заявила она.

По ее мнению, если Трамп откажется давать показания по расследованию, то такой шаг будет расцениваться как то, что политику «закон не писан».

Ранее бывшего советника Трампа Стивена Бэннона приговорили к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу. Уточняется, что Бэннон отказался от повестки в суд по делу конгресса о беспорядках в Капитолии. Кроме того, его обязали выплатить штраф в несколько тысяч долларов.