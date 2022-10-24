Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 24 октября 2022Мир

Трампа обвинили в нехватке мужества

Пелоси заявила, что Трампу «не хватит мужества» дать показания по делу о штурме Капитолия

Фото: Go Nakamura / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп вряд ли сможет дать показания по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила политика в нехватке мужества, об этом говорится в ее интервью для телеканала MSNBC.

«Я думаю, что у него кишка тонка, чтобы явиться... Я не думаю, что его адвокаты захотят, чтобы он пришел, потому что ему придется давать показания под присягой. Но я не думаю, что он явится. Я не думаю, что ему хватит мужества. Посмотрим», — заявила она.

По ее мнению, если Трамп откажется давать показания по расследованию, то такой шаг будет расцениваться как то, что политику «закон не писан».

Ранее бывшего советника Трампа Стивена Бэннона приговорили к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу. Уточняется, что Бэннон отказался от повестки в суд по делу конгресса о беспорядках в Капитолии. Кроме того, его обязали выплатить штраф в несколько тысяч долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Российские военные из группировки «О» заявили об укреплении линии обороны в ЛНР
Маск обвинил газету The Washington Post в лицемерии
Панарин стал лидером по одному из показателей в этом сезоне НХЛ
Трампа обвинили в нехватке мужества
В Херсоне объявили о создании российской теробороны
Выявлена польза миндаля для кишечного микробиома
Задержанного ФСБ старшего дознавателя таможни осудят за подделку доказательств
Очевидец рассказал о моменте падения Су-30 на жилой дом в Иркутске
В Запорожской области назвали угрозу для ЗАЭС
Названы города России с подорожавшей «вторичкой»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.