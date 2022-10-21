Бывшего советника Трампа приговорили к тюремному заключению

Бывшего советника Трампа Бэннона приговорили к 4 месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу

Бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона приговорили к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу. Об этом сообщает CNBC.

Приговор экс-помощнику был вынесен за отказ от повестки в суд по делу конгресса о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года. Бэннона обязали выплатить штраф в размере 6,5 тысячи долларов. Судья постановил, что бывший советник может отложить отбывание заключения до рассмотрения апелляции на его приговор.

Федеральная прокуратура хотела, чтобы суд приговорил Бэннона к шести месяцам тюремного заключения — верхней границе диапазона федеральных рекомендаций по вынесению приговоров — и к максимальному штрафу в размере 200 тысяч долларов.

В ноябре 2021 года суд в США освободил из-под стражи экс-советника с ограничительными условиями. Бэннону предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ давать показания о штурме Капитолия. Освобожденному из-под ареста предписали отмечаться по телефону каждую неделю. Кроме того, у главного идеолога президентства Трампа забрали загранпаспорт и обязали сообщать властям о поездках за пределы Вашингтона.