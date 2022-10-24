Российские власти закрыли лазейку для закупок иностранного ПО

«Ведомости»: российские госорганы и банки больше не смогут покупать иностранный софт

Российские госорганы, банки, операторы связи и другие структуры, выполняющие роль субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), больше не смогут приобретать иностранное программное обеспечение, даже если нет отечественных аналогов. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно методическим рекомендациям, структуры должны покупать комбинации российских программных продуктов, сведения о которых есть в едином реестре российского или евразийского программного обеспечения. Таким образом, власти закрыли лазейку для закупок иностранного ПО.

По планам, доля российского и евразийского ПО на значимых объектах КИИ по отрасли должна увеличиться к концу этого года на 10 процентов по сравнению с показателями конца августа, а по итогам 2023 года — на 40 процентов. В рекомендациях также сказано, что в 2024-2027 годах все ПО на объектах КИИ должно быть отечественным на 100 процентов. В июне премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что на промышленных предприятиях доля отечественного софта составляет лишь 23 процента.

Ранее российским госкомпаниям разрешили закупать оборудование с зарубежными процессорами. В конце августа стало известно, что к 2024 году госкомпании планируют увеличить траты на создание отечественного ПО в 3,4 раза, поскольку спрос госсектора и бизнеса на российский софт вырос сразу на 300 процентов.