Хирург назвал популярную у обоих полов пластическую операцию

Пластический хирург Копасов: и мужчины, и женщины желают избавиться от двойного подбородка

И мужчины, и женщины желают избавиться от двойного подбородка и обращаются для этого к специалистам, утверждает пластический хирург, кандидат медицинских наук Андрей Копасов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины, делающие эту косметическую операцию популярной у пациентов обоих полов.

По словам Копасова, двойной подбородок — проблема, которая беспокоит не только женщин, но и мужчин. Из-за жира контуры лица «плывут», появляются брыли, и человек выглядит на десять лет старше своего возраста. Современная пластическая хирургия решает эту проблему с помощью липоредукции — малоинвазивной процедуры, которая позволяет избавиться от лишней жировой ткани в области нижней челюсти и шеи.

Несколько лет назад проблему двойного подбородка пытались решить с помощью липолитиков, но они были болезненны и убирали только жир, но не лишнюю кожу. Через некоторое время «жировые ловушки» появлялись вновь и доставляли множество неудобств Андрей Копасов пластический хирург

Копасов признал, что женщины делают липоредукцию чаще. Он связывает это с тем, что у женщин чаще наблюдается недоразвитие нижней челюсти и дистальный прикус. Кроме того, у них выше склонность к отложению жира в области шеи и подбородка. К тому же женщины больше доверяют пластическим хирургам и внимательнее относятся к своей внешности.

Копасов рассказал, что при операции женщине корректируют овал лица, сочетая липоредукцию с установкой нитей. Совмещение двух техник исключает провисание тканей после удаления лишнего жира, кожа рубцуется в нужном положении и создается четкий контур. «После операции лицо становится свежее, а шейно-подбородочный угол меняется с тупого на острый. Это так называемый "угол молодости". Если он становится больше 100°, это сразу выдает возраст женщины, даже если у нее практически нет морщин», — пояснил он.

По словам Копасова, мужчины обращаются к пластическому хирургу по другой причине. Их интересует формирование мужественных черт лица, поэтому они, как правило, делают липоредукцию одновременно с ментопластикой — моделированием подбородка. Это придает лицу более брутальный и привлекательный вид.

Хирург добавил, что в некоторых случаях к липоредукции обращаются пациенты с определенными физиологическими особенностями. Например, с патологией, при которой нижняя челюсть значительно меньше верхней, из-за чего лицо становится асимметричным, а подбородок — скошенным. В таком случае нужен комплексный подход: пациенту следует посетить не только пластического хирурга, но и челюстно-лицевого, а также врача-ортодонта.

Ранее Андрей Копасов рассказал о популярных у женщин необычных пластических операциях. Он отметил, что часто женщины хотят избавиться от холки, подкорректировать форму коленей и подтянуть кожу на руках.