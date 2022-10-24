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01:56, 24 октября 2022Мир

Во Франции раскритиковали главу Еврокомиссии

Французский политик Руаяль назвала главу Еврокомиссии фон дер Ляйен пресс-секретарем НАТО
Сеголен Руаяль

Сеголен Руаяль. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывший кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль выступила с критикой главы Еврокомисси Урсулы фон дер Ляйен. Об этом она заявила в беседе с израильским телеканалом i24news.

Руаяль заявила, что правительства европейских стран нередко подавляют волю своих граждан. По ее мнению, на этом уровне существует трудности в функционировании демократии. Политик также назвала фон дер Ляйен пресс-секретарем НАТО.

«Меня очень шокирует тот факт, что парламенты не участвовали в принятии решении и что Урсула фон дер Ляйен сегодня стала пресс-секретарем НАТО, нет разницы между тем, что говорит она, Пентагон и ЦРУ», — подчеркнула она.

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Марина Совина
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