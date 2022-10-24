Во Франции назвали основного бенефициара конфликта на Украине

Экс-кандидат в президенты Франции Руаяль назвала США бенефициаром конфликта на Украине

Бывший кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль в интервью израильскому телеканалу i24news назвала основного бенефициара конфликта на Украине. По ее мнению, таковым являются США, передает РИА Новости.

По ее словам, Франция и Европа утратили нейтралитет и вынуждены присоединиться к действиям Соединенных Штатов и НАТО.

Экс-кандидат в президенты отметила, что наличие у Парижа «свободы слова» помогло бы избежать украинского конфликта. Она добавила, что люди поддерживают его полное прекращение.

«Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны», — заявила Руаяль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что перспектива мирного решения конфликта на Украине до сих пор существует. По его словам, он предпринял все возможные попытки вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

