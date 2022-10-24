Белый дом отказался комментировать переизбрание Си Цзиньпина

Пресс-секретарь Белого дома: Вашингтон не будет комментировать переизбрание Си Цзиньпина

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не станет комментировать переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок. Ее слова приводит РИА Новости.

Представитель Белого дома подчеркнула, что США по-прежнему нацелены на диалог между двумя государствами. «Мы продолжаем усилия, направленные на сохранение открытыми линий коммуникаций, в том числе на уровне лидеров», — сообщила Жан-Пьер. Пресс-секретарь отказалась от комментария относительно возможности встречи китайского лидера с президентом США Джо Байденом на предстоящем саммите G20 в Индонезии.

Ранее были спрогнозированы последствия переизбрания Си Цзиньпина. Сообщалось, что серьезных изменений в политике Китая не ожидается, республика продолжит динамично развиваться.

23 октября Си Цзиньпин был переизбран главой Китайской Народной республики (КНР) на третий срок. Голосование состоялось на первом пленуме Центрального комитета партии 20-го созыва.

