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12:04, 24 октября 2022Из жизни

Сбежавшего из дома кота нашли спустя шесть лет

The Mirror: в Великобритании хозяйка нашла потерянного шесть лет назад кота

Фото: unsplash

Джоанна Фармер из Великобритании нашла потерянного шесть лет назад кота по кличке Джими Хендрикс. Об этом сообщает The Mirror.

Джими сбежал в августе 2016 года, когда временно жил в доме подруги Фармер. «Он обнаружил открытое окно в ее ванной комнате, и все, пропал. Это было ужасно, невероятно печально», — вспоминает хозяйка. Попытки найти питомца не увенчались успехом, и женщина решила, что он погиб.

В октябре этого года Джими нашли сотрудники организации по отлову и спасению котов Hector's House Cat Rescue. Они обнаружили чип в холке животного, однако указанная контактная информация о хозяевах оказалась устаревшей. Тогда организация опубликовала объявление в социальных сетях. Спустя час с сотрудниками Hector's House Cat Rescue связалась Фармер.

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На следующий день она приехала на встречу с Джими. Коту потребовалось всего несколько минут, чтобы узнать хозяйку. В тот же день питомец вернулся в свою семью. По словам Фармер, несмотря на долгую разлуку, Джими совсем не изменился, а только стал «на шесть лет старше».

Ранее сообщалось, что житель Великобритании воссоединился со своей пропавшей собакой спустя год. Нашедшая питомца женщина отметила, что собакам необходимо ставить чипы, чтобы в случае обнаружения животного можно было легко найти его владельцев.

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Алиса Удовик
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