Названа причина смерти исполнителя роли Хагрида Робби Колтрейна

Причиной смерти исполнителя роли Хагрида Колтрейна стала полиорганная недостаточность

Названа причина смерти 72-летнего шотландского актера Робби Колтрейна, исполнившего роль Хагрида в «Гарри Поттере». Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, артист скончался в результате полиорганной недостаточности. У актера также был сепсис, инфекция нижних дыхательных путей, ожирение, сахарный диабет второй степени и блокада сердца.

О смерти Колтрейна стало известно 14 октября.

В 2019 году Колтрейн начал передвигаться на инвалидной коляске из-за сильной боли, вызванной остеоартритом. Он признавался, что узнал о своем диагнозе еще в 2016 году. Тогда врачи рекомендовали ему сбросить около 40 килограммов перед операцией на колене.