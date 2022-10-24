В Минфине спрогнозировали курс рубля

Силуанов опроверг длительное укрепление рубля благодаря избавлению рынка от доллара

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, каким будет курс рубля. Об этом он высказался в беседе с РБК.

Силуанов отметил, что сейчас рынок лишается «токсичных» долларов и евро из-за санкций, введенных против России. Ограничения делают рубль сильнее, однако его укрепление не станет длительным благодаря избавлению от доллара, опроверг он.

«Сейчас поскольку и доллар, и евро — токсичные валюты, то участники рынка, наоборот, избавляются от такой валюты, продавая ее на рынке. Это влияет на укрепление рубля. Чем больше вводится ограничений на Российскую Федерацию, тем выше стимулы выходить из недружественных валют. Понятно, что так не будет бесконечно», — спрогнозировал глава Минфина.

В том же интервью Силуанов оценил влияние предельных цен на нефть на рубль. По его мнению, ограничения против России могут скорректировать национальную валюту страны.

