Израиль официально сообщил Украине об отказе поставлять оружие

Министр обороны Израиля Ганц подтвердил Украине, что не будет поставлять Киеву оружие

Министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил главе Минобороны Украины Алексею Резникову, что Израиль не будет поставлять Киеву оружие. Об отказе сообщает ТАСС со ссылкой на израильское оборонное ведомство.

Ганц и Резников провели переговоры по телефону 24 октября. Ганц подтвердил отказ поставлять системы вооружений, сославшись на оперативные ограничения, с которыми сталкивается Израиль.

19 октября Бени Ганц также говорил, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений. Он напомнил, что израильские власти поддерживают Киев и оказывают ему медицинскую и гуманитарную помощь.

При этом накануне сообщалось, что Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Такое неофициальное заявление сделал украинский чиновник.