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14:22, 24 октября 2022Мир

Израиль официально сообщил Украине об отказе поставлять оружие

Министр обороны Израиля Ганц подтвердил Украине, что не будет поставлять Киеву оружие

Фото: Baz Ratner / Reuters

Министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил главе Минобороны Украины Алексею Резникову, что Израиль не будет поставлять Киеву оружие. Об отказе сообщает ТАСС со ссылкой на израильское оборонное ведомство.

Ганц и Резников провели переговоры по телефону 24 октября. Ганц подтвердил отказ поставлять системы вооружений, сославшись на оперативные ограничения, с которыми сталкивается Израиль.

19 октября Бени Ганц также говорил, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений. Он напомнил, что израильские власти поддерживают Киев и оказывают ему медицинскую и гуманитарную помощь.

При этом накануне сообщалось, что Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Такое неофициальное заявление сделал украинский чиновник.

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Антон Похиляк
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