Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:17, 24 октября 2022Россия

Генштаб обсудил с США ситуацию с вероятным применением Киевом «грязной бомбы»

Генштаб ВС России обсудил с США вероятное применение Украиной «грязной бомбы»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов обсудил со своим американским коллегой Марком Милли ситуацию вокруг вероятного применения Киевом «грязной бомбы» на Украине. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Отмечалось, что провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу в связи с данной информацией оповестил об угрозе глав оборонных ведомств четырех стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, министра обороны Турции Хулуси Акара, министров обороны Франции и США Себастьяна Лекорню и Ллойда Остина.

Позже Госдепартамент США заявил, что Америка, Великобритания и Франция отказываются верить в возможность применения Киевом «грязной бомбы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Ответственного за безопасность Крымского моста чиновника отправили в отставку
В Госдуме высказались об экономических мерах для уехавших россиян
Российский аналог Coca-Cola начали экспортировать в Казахстан и Узбекистан
Российских водителей начнут проверять на алкогольное опьянение по-новому
Россиянин задушил жену ремнем и завернул ее тело в ковер
Глава штаба обороны Британии поговорил с Герасимовым и пообещал поддержать Киев
Кадыров заявил об уничтожении чеченцами 30 танков ВСУ «только за последние дни»
Двое туристов угнали гондолу в Венеции и нарвались на штраф в 15 тысяч евро
Опубликован разговор главы «Мотор Сич» с предполагаемым российским генералом
В Госдуме оценили вероятность улучшения отношений с Британией при новом премьере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.