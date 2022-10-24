Генштаб обсудил с США ситуацию с вероятным применением Киевом «грязной бомбы»

Генштаб ВС России обсудил с США вероятное применение Украиной «грязной бомбы»

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов обсудил со своим американским коллегой Марком Милли ситуацию вокруг вероятного применения Киевом «грязной бомбы» на Украине. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Отмечалось, что провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу в связи с данной информацией оповестил об угрозе глав оборонных ведомств четырех стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, министра обороны Турции Хулуси Акара, министров обороны Франции и США Себастьяна Лекорню и Ллойда Остина.

Позже Госдепартамент США заявил, что Америка, Великобритания и Франция отказываются верить в возможность применения Киевом «грязной бомбы».