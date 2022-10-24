Захарова вспомнила слова Сахарова о возможном выходе Украины из СССР

Захарова вспомнила слова Сахарова об Украине, комментируя вручение премии Европарламентом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новости, что Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Цитата опубликована в ее Telegram.

По мнению дипломата, решение евродепутатов «лицемерно», сделано вопреки «заветам Сахарова». В связи с этим она припомнила слова академика об Украине, когда он отвечал на вопрос о том, может ли она выйти из состава СССР. «По конституции каждая союзная республика имеет право выхода. Другое дело — целесообразно ли это для самой республики? Конституционное устройство нашего государства необходимо пересмотреть так, чтобы стоял вопрос не о свободе выхода, а о свободе вхождения республик в этот новый Союз», — такие слова привела Захарова.

19 октября глава Европарламента Роберта Мецола рассказала о решении вручить премию Сахарова украинцам и Зеленскому. Она подчеркнула, что украинский народ во главе с Зеленским «отстаивают то, во что верят, борются за европейские ценности и рискуют жизнью ради всех европейцев».