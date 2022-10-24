Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:54, 24 октября 2022Мир

Захарова вспомнила слова Сахарова о возможном выходе Украины из СССР

Захарова вспомнила слова Сахарова об Украине, комментируя вручение премии Европарламентом

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новости, что Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Цитата опубликована в ее Telegram.

По мнению дипломата, решение евродепутатов «лицемерно», сделано вопреки «заветам Сахарова». В связи с этим она припомнила слова академика об Украине, когда он отвечал на вопрос о том, может ли она выйти из состава СССР. «По конституции каждая союзная республика имеет право выхода. Другое дело — целесообразно ли это для самой республики? Конституционное устройство нашего государства необходимо пересмотреть так, чтобы стоял вопрос не о свободе выхода, а о свободе вхождения республик в этот новый Союз», — такие слова привела Захарова.

19 октября глава Европарламента Роберта Мецола рассказала о решении вручить премию Сахарова украинцам и Зеленскому. Она подчеркнула, что украинский народ во главе с Зеленским «отстаивают то, во что верят, борются за европейские ценности и рискуют жизнью ради всех европейцев».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Определился новый премьер-министр Великобритании
Неизвестный напал на российскую школьницу в ночном клубе и изнасиловал ее
Европейская страна освободила десятки компаний от антироссийских санкций
Женщина подралась со сбившим ее с ног медведем и спаслась
В США предсказали влияние возвращения Трампа к власти на украинский конфликт
Мишустин отправил в отставку замминистра транспорта
Состояние семьи нового премьера Британии описали фразой «богаче короля»
Захарова вспомнила слова Сахарова о возможном выходе Украины из СССР
10-летняя дочь Бейонсе собралась купить украшение за миллионы рублей на аукционе
Жителей Москвы и области предупредили о тумане и гололедице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.