Латвия и Эстония отказались от таможенного сотрудничества с Россией

Латвия и Эстония уведомили ФТС России о замораживании таможенного сотрудничества

Латвия и Эстония уведомили Федеральную таможенную службу России (ФТС) о замораживании таможенного сотрудничества, заявил замглавы службы Руслан Давыдов. Его цитирует ТАСС.

«Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран. По моему мнению, (...) чистой воды политика. В силу политических жестких установок мы получили от этих стран прямые письма о замораживании таможенного сотрудничества», — прокомментировал отказ Давыдов.

Он добавил, что ФТС пыталась связаться с таможенными органами Латвии и Эстонии, но на звонки им не ответили. По словам замглавы ФТС, в конце лета из Латвии в Россию выстраивались тысячные очереди из машин с «товарами, востребованными на нашем рынке».

В середине сентября эстонский телеканал ERR сообщал, что страна собралась расторгнуть двустороннее таможенное соглашение с Россией из-за европейских санкций. Журналисты сообщили, что соглашение будет действовать еще в течение полугода после уведомления о расторжении. Государства заключили соглашение в 1997 году.