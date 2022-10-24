RT приостановил сотрудничество с журналистом Красовским

Телеканал RT заявил о приостановке сотрудничества с Красовским из-за высказываний о детях

Телеканал RT решил приостановить сотрудничество с журналистом и основателем фонда «СПИД.Центр» Антоном Красовским из-за его резких высказываний об украинских детях. Об этом сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь Маргарита Симоньян главный редактор RT

С чего все начиналось

Журналист, выступая в эфире своей программы на RT, заявил, что за высказывания с обвинениями в адрес России украинских детей нужно «сжигать» или «топить». Такое мнение Красовский высказал 20 октября в ответ на рассказ приглашенного гостя программы писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Он заявил, что в 1980-е годы во время поездки на Украину некоторые дети говорили, что страна «оккупирована москалями».

«Вот прям топить этих детей, топить. Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, писатели-фантасты, а это наш метод. Вот прямо сказал «москали» — оккупировали и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением», — заявил Красовский.

После возражения Лукьяненко, что лучше в таких случаях использовать розги, телеведущий ответил: «У них там каждая изба называется "смерекова хата". Прям в эту "смерекову хату" забивать и жечь».

Позднее Красовский, занимавший с 2020 года должность директора вещания на русском языке телеканала RT, принес извинения и отметил, что ему «по-настоящему неловко» за свои слова.

Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться Антон Красовский журналист

Реакция Союза журналистов России

На такие резкие слова журналиста также отреагировали и в Союзе журналистов России. Там заявили, что это является неприемлемым. Высказывание Красовского также назвали нарушением всех норм: этических, журналистских и человеческих.

«Руководители RT должны решать, какие будут последствия. Но если каким-то образом высказывания Красовского попадают под наказание Гражданского или Уголовного кодекса, то с этим должны будут разбираться уже правоохранители», — заявил в беседе с «Лентой.ру» председатель СЖР Владимир Соловьев.

Ответственность за высказывания

24 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления ведомства подготовить подробный отчет по ситуации, связанной с высказываниями Красовского.

А.А. Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского, который в эфире сделал ряд резких заявлений Следственный комитет России

В беседе с «Лентой.ру» адвокат Красовского Ольга Власова заявила, что за сказанное в эфире журналисту может грозить уголовная ответственность. Его высказывания можно квалифицировать по признакам части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством СМИ»).

По словам адвоката, по этой статье предусмотрено наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет с лишением права занимать должность на аналогичный период либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Власова добавила, что такое деяние считается нарушением и осуждается ООН.

«Однако роль этой организации в последнее время приобретает все более размытые черты, отчего происходит ее дискредитация, соответственно, приобретение ею статуса второго плана вместе с правовыми нюансами в придачу», — резюмировала адвокат.