Раскрыта стоимость отдыха на популярных курортах Азии для россиян

АТОР: отдых на Шри-Ланке в ноябре обойдется россиянам в 115 тысяч рублей на двоих

Туроператоры предложили россиянам выгодные путевки в страны Азии, среди которых Шри-Ланка, Вьетнам и Таиланд. Стоимость отдыха на популярных курортах в ноябре раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Anex Tour предлагает туристам девятидневный тур на Шри-Ланку с размещением в трехзвездочном отеле на завтраках за 115 тысяч рублей на двоих. Путевка сформирована на прямом рейсе Azur Air.

За тур с размещением в четырехзвездочном отеле с перелетом на «Аэрофлоте» россиянам необходимо заплатить от 177 тысяч рублей за двоих. Такой вариант доступен у Space Travel. В свою очередь, Tez Tour предлагает недельную путевку на Шри-Ланку за 162 тысячи рублей на двоих, «Русский Экспресс» — за 132 тысячи рублей, а «Интурист» и PAC Group — за 123 и 136 тысяч рублей соответственно.

Примерно столько же российским путешественникам придется заплатить за туры в Таиланд. Так, за недельный Пхукет на стыковочном рейсе «Русский Экспресс» просит от 114 тысяч рублей на двоих, а Space Travel — от 164 тысячи рублей на двоих. Отдохнуть девять ночей в Таиланде с Anex Tour россияне смогут минимум за 231 тысячу рублей. Туристы полетят на курорт прямым рейсом «Аэрофлота».

Тем временем «Русский Экспресс» предлагает российским путешественникам десятидневные путевки во Вьетнам за 238 тысяч рублей на двоих, а China Travel — за 230 тысяч рублей на двоих на аналогичный период.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита заграничных направлений россияне массово устремились на отдых в люксовые отели индийского штата Гоа. Спрос на VIP-туры на популярном азиатском курорте вырос в три раза в сравнении с допандемийным периодом.