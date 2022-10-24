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13:35, 24 октября 2022Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Практически во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Unsplash

Воздушную тревогу объявили практически во всех областях Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Тревога уже по всей Украине. Пишут об угрозе запуска ракет из акватории Каспийского моря», — сообщили в издании.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал мэров городов Украины следить за количеством потребляемой электроэнергии. По его словам, надо бережно относиться к потреблению электроэнергии в публичных пространствах.

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Василий Мека
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