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16:14, 24 октября 2022Россия

Названо различие между Вооруженными силами России и ЧВК «Вагнер»

Военком заявил, что не подходящие по критериям добровольцы могут записаться в ЧВК «Вагнер»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Потенциальный военнослужащий, который не подходит под рамки частичной мобилизации, но хочет отправиться на фронт, может подписать контракт не с Минобороны, а с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Различия при подборе бойцов назвал военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, передает Ura.ru.

Максуров объяснил, что бывают случаи, когда добровольцы, которые хотят вступить в ряды Вооруженных сил России, могут быть старше 65 лет, однако при этом не иметь проблем со здоровьем. «Его могут сразу и не призвать, а вызвать, когда в дальнейшем может возникнуть необходимость. Такой человек может подписать контракт не с Министерством обороны РФ, а с ЧВК "Вагнер" или другим должным лицом, и будет участвовать в спецоперации на других условиях», — заявил российский военком.

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Ранее предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об основной зоне ответственности организации в настоящее время. По словам бизнесмена, на границах Луганской и частично Донецкой народных республик, а также внутри них активно возводятся фортификационные сооружения, так называемые Линии Вагнера.

Кроме того, на территории Белгородской области создается народное ополчение — его формированием, а также возведением оборонительных сооружений занимается Герой России Андрей Богатов. Несколько предприятий производит на территории региона необходимые для «Линий Вагнера» элементы, а инструкторы ЧВК проводят обучение граждан.

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Варвара Кошечкина
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