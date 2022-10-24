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13:25, 24 октября 2022Россия

Близ Курской АЭС усилили меры безопасности

Старовойт сообщил об усилении контроля в Курчатове, где располагается Курская АЭС

Фото: Иван Гущин / ТАСС

В Курской области усилили контроль на въезд и выезд в город Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция (АЭС). Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт, его цитирует ТАСС.

«В соответствии с поручениями, которые зафиксированы в указе президента, у нас принят целый комплекс мер по усилению контроля за безопасностью на территории региона, в том числе мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях в Курской области, в том числе это приграничные районы», — сказал глава региона.

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По его словам, обстановка в Курской области не требует введения новых ограничений. В частности, нет необходимости ограничивать въезд и выезд в российский регион. С мая в области создают усиленные линии обороны, формирование третьей завершат до 5 ноября, сообщил губернатор.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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