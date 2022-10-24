Во «Вкусно — и точка» ответили на вопрос о доставке еды

Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что доставка еды сейчас не рассматривается

В сети быстрого питания «Вкусно — и точка», которая стала преемницей «Макдоналдса» в России, сейчас не рассматривается вопрос об организации доставки еды из заведения. Таким образом ответил владелец предприятия Александр Говор в разговоре с «Радиоточкой НСН».

«Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и все», — заявил он. По словам Говора, компании сейчас «и так забот хватает», помимо доставки.

Кроме того, владелец сети предложил всем желающим «проявить свою предпринимательскую инициативу» и самостоятельно организовать «эту доставку». «С радостью будем сотрудничать, а нам это не надо», — сказал он. В заключение Говор пригласил россиян посетить рестораны быстрого питания, сказав про «бесплатные туалеты», которые, «как и прежде, работают».

Ранее стало известно о грядущем повышении цен во «Вкусно — и точка». Такие изменения, как предполагается, коснутся бургеров — их стоимость вырастет на 8-10 процентов. В сети объяснили, что это связано с тем, что поставщики подняли цены на комплектующие для бургеров.

26 сентября также сообщалось, что «Вкусно — и точка» подала новую заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка». Он может стать новым названием для аналогов «МакКафе», от которых отказались после смены владельцев, а также завершения работы «Макдоналдс» в России.