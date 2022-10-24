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16:27, 24 октября 2022Бывший СССР

В трех юго-западных областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Местные власти объявили воздушную тревогу в трех юго-западных областях Украины: Одесской, Николаевской и Кировоградской. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тревога! Все в укрытия», — сообщил советник главы украинской администрации Одесской области Сергей Братчук.

Тревогу в этих регионах объявили второй раз за сутки, ранее 24 октября сирены воздушной угрозы услышали жители всех областей Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал мэров городов Украины следить за количеством потребляемой электроэнергии. По его словам, градоначальникам следует бережно относиться к потреблению электроэнергии на публичных пространствах.

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