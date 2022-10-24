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11:52, 24 октября 2022Экономика

Продавцы Wildberries пожаловались на новые проблемы

РБК: продавцы Wildberries пожаловались на проблемы с новой системой расчетов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Продавцы, работающие с маркетплейсом Wildberries, cтолкнулись с проблемами в работе с новой системой расчетов с площадкой. Повторяющие финансовые сложности обсуждаются в чатах партнеров в Telegram, включая официальный чат Wildberries для продавцов, обратил внимание РБК.

Речь идет об «уникальном финтех-сервисе», запущенном в конце лета. Он должен обеспечить возможность получать выплаты за проданные товары «в режиме реального времени», а не в рамках единой еженедельной системы, как ранее. К пилотному проекту подключили 1000 предпринимателей, в настоящее время он доступен для всех.

При этом в компании утверждают, что на «новый баланс» была переведена лишь «небольшая часть продавцов», а ошибки исправляются. Там предложили продавцам через службу поддержки возвращаться к прежнему порядку расчета.

20 октября офис компании посетила небольшая группа продавцов, желая получить ответы на свои вопросы об изменениях в расчетах: они не смогли добиться их при помощи службы поддержки. Во время встречи в здание приехала полиция, которую вызвали сами продавцы, однако в Wildberries отмечают, что в офисе «сотрудников полиции не видели».

После встречи у части продавцов оказались заблокированы личные кабинеты в системе. В компании говорят, что речь идет о стандартной процедуре приостановки поставок на время проверки.

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Жалуются поставщики, в частности, на удержания средств (на сумму больше 200 тысяч рублей), которые начали появляться с первых чисел октября. К примеру, итог выручки, которую продавец может вывести за проданные товары, в личном кабинете может быть не равен той сумме, которая указана в отчете детализации продаж. В поддержке предлагали объяснение о корректировке баланса: маркетплейс должен был ранее начислить больше средств, чем была выручка продавца за определенный период, и затем вычесть разницу. Однако продавцы говорят, что документального обоснования спорных для них корректировок не получают.

Жалуются партнеры маркетплейса и на удержания различных сумм без полноценных обоснований со стороны маркетплейса — непрозрачные штрафы, что в Wildberries отрицают.

В сентябре на маркетплейс жаловались его сотрудники: их начали штрафовать за испорченные поставщиком товары. Работники рассказали, что в среднем с их зарплаты списывают как минимум 10 процентов от стоимости одной позиции с дефектами. По их словам, они не понимают, как заранее проверить состояние товаров, поскольку не имеют права вскрывать содержимое посылок клиентов. Годом ранее сотрудники также жаловались на неадекватную систему оплаты труда.

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Платон Щукин
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