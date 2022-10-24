Microsoft придумала способ навязать пользователям браузер Edge

Neowin: приложение PC Manager заставит пользователей Windows перейти на браузер Edge

Microsoft придумала новый способ заставить пользователей Windows перейти на браузер Edge. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа обратили внимание на изображения новой программы PC Manager от Microsoft, которая позволит оптимизировать и ускорить Windows. Скриншоты будущей программы были опубликованы в Twitter-аккаунте ALumia_Italia. По словам специалистов, приложение позволит выполнить базовое обслуживание Windows и ускорить работу компонентов ОС.

Также авторы сообщили, что программа обращает внимание, что сторонние браузеры потребляют слишком много ресурсов компьютера. В этой связи пользователям будут рекомендовать перейти на фирменный браузер Edge, который якобы более оптимизирован под Windows. «Microsoft не была бы Microsoft, если бы не пыталась превратить полезное приложение в навязчивое рекламное ПО», — отметили журналисты.

По словам специалистов, новая программа может ввести пользователей в заблуждение. Авторы объяснили, что PC Manager отмечает браузеры от сторонних производителей софта как «потенциальную проблему».

Компания Microsoft объявила о закрытии Internet Explorer 15 июня. В этой связи пользователям Windows предложили перейти на встроенный браузер Edge.