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06:34, 24 октября 2022Россия

Российские инженеры группировки «О» заявили об укреплении линии обороны в ЛНР

РИА Новости: инженеры группировки «О» укрепляют линию обороны Сватово-Кременная в ЛНР

Фото: Tsitsagi Nikita/ Globallookpress.com

Российские инженеры из группировки «О» («Отважные») заявили об укреплении линии обороны Сватово-Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Военные специалисты отметили, что устанавливаются невзрывные заграждения, в том числе бетонные пирамиды.

«Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встает, дальше он не сможет проехать. Задач появилось больше. Приходится работать на переднем рубеже везде», — сообщил инженер.

Он добавил, что после установки участок дороги будет перегорожен противотанковыми ежами для блокировки на случай отхода российских войск. Военный специалист добавил, что после перегруппировки на харьковском направлении большее внимание стало уделяться сооружениям на передовой.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев объяснил, что на сватовском направлении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) мотивируют иностранные наемники.

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Марина Совина
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