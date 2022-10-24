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17:00, 24 октября 2022Россия

Ответственного за безопасность Крымского моста чиновника отправили в отставку

Премьер-министр Мишустин отправил в отставку замминистра транспорта Суханова

Фото: Министерство транспорта РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра транспорта Александра Суханова. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Суханова освободили от должности по его просьбе. Он отвечал за транспортную безопасность, в том числе Крымского моста, курировал работу ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса».

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — говорится в документе.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. ФСБ России назвала причастным к взрыву главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным заявил, что произошедшее является терактом.

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Сергей Истомин
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