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13:33, 25 октября 2022Наука и техника

В России построят второй «Лотос» для испытаний

РИА Новости: в России построят второй образец САО 2С42 «Лотос» для испытаний

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Изготовление второго опытного образца самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 «Лотос», которое разрабатывают для воздушно-десантных войск, началось в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Выполняется третий этап работ по самоходному орудию "Лотос", в ходе которого устраняется ряд недостатков, выявленных в ходе испытаний первого образца машины. Параллельно этому изготавливается второй образец для проведения госиспытаний. Заказчику необходимо проверить способность "Лотосов" работать "в спайке", поэтому в госиспытаниях примут участие сразу две самоходки, которые будут выполнять задание во взаимодействии друг с другом», — сказал он.

Источник отметил, что государственные испытания САО «Лотос» запланированы на конец 2023 года. Говоря об устраняемых недочетах, он уточнил, что речь идет о бортовой электронике, системе укладки снарядов в орудие и конструкции шасси САО.

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«Лотос» разрабатывают в качестве замены артиллерийско-минометной установки 2С9 «Нона-С». САО, созданное на унифицированном с боевой машиной десанта БМД-4М шасси, получило пушку калибра 120 миллиметров.

В феврале в госкорпорации «Ростех» сообщили, что предварительные испытания САО «Лотос» завершат в 2022 году. Дату госиспытаний определит министерство обороны.

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Даниил Иринин
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