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«Ростех» завершит испытания самоходки для десантников в 2022 году

«Ростех» сообщил о завершении предварительных испытаний САО «Лотос» для ВДВ в 2022 году

Фото: Алексей Паньшин / РИА Новости

Предварительные испытания авиадесантируемого самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 «Лотос», которое разрабатывают для Воздушно-десантных войск (ВДВ), завершат в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Предварительные испытания первого образца 120-миллиметрового САО для ВДВ "Лотос" завершатся в текущем году. Дата государственных испытаний будет определена Министерством обороны России», — сообщили в «Ростехе».

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Машина, которую разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), заменит в войсках артиллерийско-минометные установки «Нона-С».

САО «Лотос» построили на базе боевой машины десанта БМД-4М. Машина получила башню с орудием калибра 120 миллиметров. Максимальная эффективная дальность стрельбы составляет 13 километров. Двигатель мощностью 450 лошадиных сил обеспечивает самоходке максимальную скорость 70 километров в час и запас хода 500 километров.

Ранее стало известно о поставках новых комплексов противовоздушной обороны в ВДВ. В публикации журнала «Армейский сборник» отметили, что комплексы «Птицелов» поступят в войска в 2023 году.

В январе индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что испытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершат в начале 2022 года.

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Даниил Иринин
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