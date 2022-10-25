Россиянам посоветовали не покупать алкоголь ушедших с рынка брендов

Председатель НСЗПП Шапкин посоветовал не покупать алкоголь ушедших с рынка брендов

Не стоит покупать алкогольную продукцию брендов, которые ушли с российского рынка, потому что на прилавках могут быть подделки. Рекомендацией с «Лентой.ру» поделился председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Ранее российские производители алкоголя выступили против легализации параллельного импорта из-за возникновения риска ввоза контрафакта на территорию страны. С таким призывом к главе Минфина Антону Силуанову обратилось бизнес-объединение «Деловая Россия».

По мнению Шапкина, вопрос легализации параллельного импорта алкоголя теряет свою актуальность, потому что полки крупных ретейлеров стали заполняться продукцией альтернативных брендов. «Они, видно, хотели точно получить ответ, разрешат или не разрешат параллельный импорт, чтобы понимать, с кем заключать контракты и что будет продаваться под Новый год, в период массового спроса на алкогольную продукцию. В любом случае они уже не успеют ничего завести по параллельному импорту, потому что вопрос подвис — осталось до Нового года два месяца, поезд ушел», — поделился председатель НСЗПП.

Если на прилавках российских магазинов не будет привычных зарубежных брендов виски, текилы, джина или коньяка, никакой катастрофы не произойдет, считает он. «Место ушедших брендов либо займут бренды, которые уже здесь производят, либо будет завозиться продукция от тех же самых европейских производителей, но других, которые пока не присутствуют на нашем рынке», — пояснил Шапкин.

В сентябре в России спрогнозировали появление проблем с параллельным импортом. Отмечалось, что трудности могут возникнуть на фоне объявленной частичной мобилизации.

