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02:36, 25 октября 2022Мир

Стало известно о намерении Джонсона продвигать поддержку Киева

Financial Times: Джонсон намерен заняться продвижением поддержки Киева западными странами
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен продолжать продвигать поддержку Украины странами Запада. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на его союзников.

В частности, политик решил больше времени проводить в США, призывая Вашингтон к поддержке Киева, пишет издание. «Джонсон хочет найти применение позиции, которую он создал, пока был на посту, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины», — говорится в публикации. В материале также приводятся слова одного из друзей экс-премьера, который подчеркнул обеспокоенность Джонсона конфликтом на Украине.

Ранее стало известно об отказе Джонсона выдвигать свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства. Он подчеркнул, что несмотря на потенциально высокую вероятность победы на выборах, он считает неправильным свое участие в них.

В октябре сообщалось, что Джонсон возглавит партийную группу «Консервативные друзья Украины». Данную инициативу поддержал действующий глава группы Джон Уиттингдейл.

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Варвара Кузьмина
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