«Челси» обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

«Челси» со счетом 2:1 обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

«Челси» обыграл «Зальцбург» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Зальцбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились хорватский полузащитник Матео Ковачич и немецкий хавбек Кай Хаверц. Единственный гол «Зальцбурга» на счету австрийского нападающего Чуквубуйке Адаму.

Английская команда занимает первое место в группе и после пяти матчей имеет в активе 10 очков. Таким образом, «Челси» вышел в плей-офф турнира.

Также в группе E играют итальянский «Милан» и загребское «Динамо». Команды проведут свой матч позднее во вторник, 25 октября.

Финал Лиги чемпионов пройдет в турецком Стамбуле. Решающий матч турнира запланирован на 10 июня 2023 года.