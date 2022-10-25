Стало известно о мощных артдуэлях на донецком направлении

Военкор Поддубный заявил о мощных артиллерийских дуэлях на донецком направлении

На донецком направлении утром 25 октября завязались мощные артиллерийские дуэли. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют сразу по нескольким районам Донецка и Горловки. «Ответ уходит сразу. Работает и артиллерия, и авиация: армейская и штурмовая», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска артиллерийским огнем остановили атаки двух ротных тактических групп ВСУ, усиленных танками, на южно-донецком направлении. Как заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные уничтожили 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Они остановили войска украинской стороны, а также рассеяли их.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы новых регионов, вошедших в состав России, со стороны Украины. По его словам, «война идет на нашей территории», и выразил недовольство сложившейся ситуацией. Он напомнил, что в приграничных районах ввели военное положение, однако Украина продолжает обстреливать города.