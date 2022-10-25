Глава Чечни Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы новых регионов со стороны Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы новых регионов, вошедших в состав России, со стороны Украины. Об этом он порассуждал в аудиосообщении, которое опубликовал в Telegram.

По словам Кадырова, «война идет на нашей территории», и выразил недовольство сложившейся ситуацией. Он напомнил, что в приграничных районах ввели военное положение, однако Украина продолжает обстреливать города. «Мы отвечаем слабо», — констатировал глава Чечни.

Если снаряд прилетел в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону Рамзан Кадыров Глава Чечни

Кадыров выразил мнение, что Россию «стараются всячески уничтожить». «Мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск», — заявил он.

Ранее Кадыров раскритиковал генерал-полковника Лапина

В октябре Рамзан Кадыров заявил, что неправильные действия генерал-полковника Александра Лапина, получившего звание Героя России во время спецоперации, привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана. По его словам, Лапин выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР), а также не обеспечил военных необходимой связью и дополнительными боеприпасами.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кадыров внес большой вклад в спецоперацию на Украине, как глава региона он вправе высказывать свою точку зрения и давать оценки. Однако, по словам Пескова, в тяжелые моменты руководителям российских регионов следует исключать эмоции при оценках.

После решения президента России Владимира Путина о введении военного положения Кадыров призвал «стереть с лица земли» центры принятия решений на Украине. Само решение о введении военного положения он назвал «очень верным и долгожданным».

Теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось Рамзан Кадыров Глава Чечни

Сыновья Кадырова находятся в зоне спецоперации

19 октября глава Чечни сообщил, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно, готовы вступить в бой в зоне проведения специальной военной операции. По прибытии на фронт они осмотрели большое количество трофеев, в том числе оружие НАТО, а также пообщались с бойцами батальона «Запад-Ахмат» и офицерами Исмаилом и Рустамом Агуевыми. «Они настроены решительно и готовы прямо сейчас вступить в бой с противником», — добавил Кадыров.

Уже 20 октября стало известно, что сыновья Кадырова доставили в Грозный троих взятых в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Со слов начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, они действовали в бою отважно, хладнокровно и решительно, рассказал глава Чечни.

Как отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, отправив своих детей на фронт, глава Чечни хочет показать пример другим отцам. По ее словам, Кадыров хороший отец и отвечает за свои поступки в отношении детей. В то же время чеченская культура воспитания отличается от других своими традициями, добавила Останина.