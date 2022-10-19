Кадыров оценил решение Путина о военном положении в четырех регионах

Глава Чечни Кадыров назвал верным решение Путина о военном положении в четырех регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел верным решение президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отличные решения приняты сегодня верховным главнокомандующим. Очень верные и долгожданные!» — оценил руководитель региона. По его словам, безопасность государства должна выстраиваться не только федеральным центром, но и региональными властями.

Кадыров считает, что дополнительные полномочия глав регионов в этом деле помогут, если все руководители будут строго выполнять поручения президента. «Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России», — добавил он.

Глава Чечни также заявил, что теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли. «Сначала в порошок стереть тех, кто отдает приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку», — заключил он.

Президент России в среду, 19 октября, в ходе заседания Совета Безопасности объявил о введении военного положения в четырех регионах страны — на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей вводится режим среднего уровня реагирования.