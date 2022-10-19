Глава Чечни Кадыров призвал стереть с лица земли центры принятия решений на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров после решения президента России Владимира Путина о введении военного положения призвал «стереть с лица земли» центры принятия решений на Украине. Свою реакцию он опубликовал в Telegram-канале в среду, 19 октября.

«Теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось», — написал он.

Путин подписал указ о введении военного положения на территории новых регионов страны — Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — 19 октября. Он пояснил, что этот режим действовал на вышеупомянутых территориях еще до вхождения в состав страны. Позднее Совет Федерации единогласно утвердил этот указ.

Кадыров назвал решение главы государства о введении военного положения «очень верным и долгожданным».