«Дом Дракона» показал лучший результат на HBO со времен «Игры престолов»

Финал сериала «Дом Дракона» на платформе HBO посмотрели девять миллионов человек

Последний эпизод сериала «Дом Дракона» показал лучший результат на платформе HBO со времен «Игры престолов». Об этом сообщает Deadline.

23 октября финал «Дома Дракона» посмотрели более девяти миллионов зрителей, в то время как заключительная серия «Игры престолов» в 2019 году привлекла более 19 миллионов человек. В среднем каждый эпизод «Дома Дракона» смотрели 29 миллионов пользователей.

«Мы очень рады видеть, как "Дом Дракона" зажигает сердца поклонников "Игры престолов" по ​​всему миру, а также новых зрителей, которые впервые открывают для себя мир Вестероса. Поздравляю Джорджа [Мартина], Райана [Кондала], Мигеля [Сапочника] и всю команду с невероятным первым сезоном», — сказал председатель и главный исполнительный директор HBO Кейси Блойс.

Съемки нового сезона сериала «Дом Дракона» стартуют в начале 2023 года. О предстоящих съемках рассказал шоураннер проекта Райан Кондал. При этом дату выхода второго сезона он не назвал. Как отметил Кондал, команде «Дома Дракона» нужно запускать работу над новыми сериями «прямо сейчас, чтобы соответствовать ожиданиям фанатов и желанию HBO выпускать шоу в определенные сроки».